Pierluigi Diaco, conduttore televisivo, ha annunciato di votare Sì al referendum sulla Giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. Dopo questa dichiarazione, ha ricevuto numerosi insulti sui social network. La Rai ha mostrato solidarietà al giornalista, che si è trovato al centro di commenti negativi online a seguito della sua presa di posizione pubblica.

Il giornalista e conduttore tv Pierluigi Diaco è stato vittima di insulti sul web dopo aver dichiarato pubblicamente che voterà Sì al referendum sulla Giustizia in programma il 22 e 23 marzo. Il Consiglio di Amministrazione della Rai ha risposto a questo odio social mostrando solidarietà al presentatore di BellaMa’, programma in onda su Rai2. CdA Rai: “Solidarietà a Pierluigi Diaco”. “Desideriamo esprimere la nostra piena e convinta solidarietà a Pierluigi Diaco, fatto oggetto di una inaccettabile e volgare campagna di aggressione verbale”, si legge in una nota del CdA che aggiunge che “la libertà di pensiero e espressione, pilastro imprescindibile della vita democratica, non può e non deve degenerare in forme di violenza linguistica, condite tra l’altro da becera omofobia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pierluigi Diaco, insulti social dopo aver detto che vota Sì al referendum: solidarietà dalla Rai

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Solidarietà a Pierluigi Diaco, coperto di insulti, spesso legati al suo essere dichiaratamente omosessuale, perché si è schierato per il Sì al referendum. Fosse successa la stessa cosa a un omosessuale che avesse dichiarato di votare No, si griderebbe all’eme x.com