ESCLUSIVO – Parla Youssef Rajji ministro degli Esteri del Libano | A Hezbollah interessa solo il bene dell’Iran

Un nuovo scontro tra Stati Uniti e Iran si sta verificando in Libano, dove la tregua tra le due nazioni non è mai stata rispettata. La violenza nel paese è aumentata, mentre un ministro degli Esteri libanese ha dichiarato che Hezbollah si interessa esclusivamente al bene dell’Iran. La situazione rimane instabile e senza segnali di un miglioramento imminente.

La tregua che sempre più faticosamente sta resistendo fra Stati Uniti ed Iran, non è mai stata applicata in Libano che ha visto invece un aumento della violenza. Israele ha intensificato le operazioni militari contro i miliziani sciiti filo iraniani di Hezbollah, colpendo con l’aviazione tutto il Sud fino al fiume Litani, la valle della Bekaa e soprattutto la capitale Beirut che ha visto i peggiori attacchi dall’inizio del conflitto. In un solo giorno ben cinque quartieri sono stati bombardati contemporaneamente provocando circa 300 vittime ed oltre 1.200 feriti, sia nelle aree a maggioranza sciita controllati da Hezbollah, che nei quartieri a maggioranza cristiana, una parte della società libanese che non è minimamente coinvolta nella guerra.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - ESCLUSIVO – Parla Youssef Rajji, ministro degli Esteri del Libano: “A Hezbollah interessa solo il bene dell’Iran” Iran, il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita in Pakistan per discutere della guerraIl ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan Al Saud, è arrivato a Islamabad, in Pakistan, per discutere su come porre fine alla...