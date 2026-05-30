Elisabetta Canalis | Essere a Piazza di Siena un sogno per i cavalli un amore incondizionato

Elisabetta Canalis ha dichiarato che partecipare a Piazza di Siena rappresenta un sogno diventato realtà, specialmente in occasione del centenario dell'evento. Ha espresso il suo amore per i cavalli, sottolineando l'importanza di questa passione. La modella ha condiviso di aver sempre desiderato essere presente alla manifestazione, riconoscendo il valore storico e culturale dell’evento. La partecipazione si è svolta durante l'edizione celebrativa del centenario, attirando attenzione e interesse tra gli appassionati.

(Adnkronos) – Un sogno che si è realizzato. Proprio nell'edizione del centenario. Il fascino del concorso ippico di Piazza di Siena si mantiene intatto, anzi aumenta, nel tempo e nella "venue" di Villa Borghese è stata avvistata anche Elisabetta Canalis che ha pranzato insieme al conduttore tv Fabio Fazio: nata in Sardegna, da tempo stabilitasi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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