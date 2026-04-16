Recentemente si è parlato di una presunta relazione tra Alvise Rigo e Shaila Gatta, con la reazione di Elisabetta Canalis. La soubrette sarda è finita al centro di voci che suggeriscono una rottura, anche se non ci sono conferme ufficiali. Secondo alcune fonti, Rigo non sarebbe mai stato ufficialmente il suo fidanzato. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, senza tuttavia avere sviluppi concreti al momento.

Un’altra storia d’amore finita male per Elisabetta Canalis, o forse no. Perché, a quanto pare, Alvise Rigo non sarebbe mai stato un vero fidanzato per la soubrette sarda. Certo, i due si sono frequentati per diversi mesi e lui ha conosciuto pure alcune care amiche di lei, come Diletta Leotta ed Elodie, ma la loro non sarebbe mai diventata una relazione importante. E la nuova liaison tra l’ex rugbista e Shaila Gatta non avrebbe turbato più di tanto la 47enne. Elisabetta Canalis reagisce al flirt tra Alvise Rigo e Shaila Gatta. “ Elisabetta Canalis non ha battuto ciglio quando ha appreso del flirt tra il suo ex Alvise Rigo e Shaila Gatta “, ha fatto sapere Alberto Dandolo sul settimanale Oggi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alvise Rigo e Shaila Gatta insieme, la reazione di Elisabetta Canalis

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