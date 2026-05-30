La cantante ha dichiarato di aver subito un boicottaggio, affermando di essere stata esclusa dal finanziamento del festival in regione a causa della sua posizione su Gaza. La Regione ha risposto, negando ogni coinvolgimento e spiegando che i fondi sono stati limitati per motivi di costi. La manifestazione si è svolta dal 27 a, attirando attenzione grazie alla partecipazione dell’artista.

Indubbio il successo comunicativo avuto dal “festival fluttuante” di Elisa in Friuli Venezia Giulia l’anno scorso – «Luce – Tramonti a Nord Est» dal 27 a 29 giugno. Un evento itinerante durante il quale la cantante di origine monfalconese si è esibita con ingresso gratuito su palchi d’acqua raggiungibili e vivibili esclusivamente dal mare (sulle Rive di Trieste, nel Golfo di Monfalcone e nella Laguna di Grado). Ma non è detto che un evento per il quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha firmato un finanziamento da 1,2 milioni di euro debba ripetersi annualmente, con le connesse complessità che eventi di tale portata e in luoghi così particolari comportano. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Elisa, la cantante contro il Fvg: «Io boicottata. Niente fondi al festival per l?adesione a Gaza». La Regione smentisce: no, costi troppo

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