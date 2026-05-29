Elisa lancia Campovolo | Festival in Friuli cancellato dopo il corteo per Gaza De Gregori? Non sono d'accordo

Elisa festeggia 30 anni di carriera a Campovolo con Soundtrack '97-'27. L'artista risponde a De Gregori sull'attivismo e allude a un mancato disimpegno istituzionale della Regione FVG sui fondi di un festival del 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Elisa - Gift - Festivalbar 2000 Arena di Verona (HD)

Notizie e thread social correlati

Elisa: «A Campovolo una festa per i 30 anni di carriera. Gli artisti e l'impegno? Non sono d'accordo con De Gregori: quando vedo una ragazza di 16 anni manganellata a una manifestazione, non posso voltarmi dall'altra parte»Elisa ha annunciato un concerto-evento per l’11 settembre 2027 alla RCF Arena di Reggio Emilia, diventando la prima donna a esibirsi in questa sede.

Elisa: "Difendo la Flotilla. E non sono d'accordo con De Gregori: è importante che gli artisti si schierino"Elisa sarà la prima donna a esibirsi da sola a Campovolo, il 11 settembre 2027, in un concerto che celebra anche i trent’anni di carriera.

Elisa: A Campovolo una festa per i 30 anni di carriera. Gli artisti e l'impegno? Non sono d'accordo con De Gregori: quando vedo una ragazza di 16 anni manganellata a una ...L'arista annuncia il concerto-evento previsto l'11 settembre 2027: è la prima donna a esibirsi alla RCF Arena di Reggio Emilia: Poter esprimere pacificamente il proprio pensiero fa parte della democr ... vanityfair.it

Elisa, 30 anni di carriera a Campovolo. Sarà una grande festaAppuntamento per l'11 settembre 2027, un mega concerto plastic free a emissioni ridotte grazie al ricorso al biocombustibile. Aspetto di vedere genitori e figli - racconta la cantautrice - festeggere ... rainews.it