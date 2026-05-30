elettrodotto a fossoli il consiglio approva la variante urbanistica

Il Consiglio comunale ha approvato una variante urbanistica relativa a un elettrodotto a Fossoli. La delibera modifica le norme edilizie e le aree interessate dall’opera. La decisione è stata presa con il voto favorevole della maggioranza. La variante riguarda specifici interventi sul territorio e le relative aree di pertinenza. La delibera entrerà in vigore dopo la pubblicazione ufficiale.

Il Consiglio comunale ha approvato la delibera sulla variante urbanistica con apposizione del vincolo espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione di un elettrodotto e di altre opere connesse a servizio dei due impianti di accumulo elettrochimico, i cosiddetti Bess (Battery energy storage system), " Fossoli nord " e " Fossoli sud " per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica. Gli impianti, con una potenza di 50 megawatt ciascuno, richiedono infrastrutture che saranno realizzate in parte su terreni privati e aree pubbliche. L’assessora all’Ambiente Serena Pedrazzoli ha illustrato il provvedimento, che prevede misure di compensazione ambientale a carico della società proponente, la Fossoli Storage Srl, per un valore di 750mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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