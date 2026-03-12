Butali sbloccato | il consiglio approva la variante dopo 20
Il consiglio comunale di Arezzo si riunirà martedì 17 marzo alle ore 9. Durante la seduta, sarà esaminata una variante urbanistica approvata dopo 20 anni di blocco e saranno discusse sei pratiche relative a questioni urbanistiche, oltre al regolamento di polizia mortuaria. La riunione si svolgerà nel rispetto delle procedure previste e senza ulteriori dettagli sul contenuto delle pratiche.
Il prossimo martedì 17 marzo alle ore 9, il consiglio comunale di Arezzo si riunirà per decidere su sei pratiche urbanistiche e sul regolamento di polizia mortuaria. La seduta vedrà l’approvazione della variante al piano strutturale per l’area commerciale di Butali, bloccata da oltre vent’anni, e la gestione delle partecipazioni societarie del comune. Con la pioggia prevista per quella mattina, i lavori procederanno con interrogazioni iniziali seguite dal voto sulle questioni più delicate riguardanti lo sviluppo urbano e le norme funerarie. L’eredità di un progetto fermo da due decenni. Al centro dell’attenzione c’è la pratica relativa all’area davanti all’Esselunga in viale Leonardo da Vinci, dove è previsto un nuovo complesso commerciale e di servizi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
