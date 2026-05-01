Bassano | la maggioranza vacilla dopo il voto sulla variante urbanistica

Il consiglio comunale di Bassano ha respinto la proposta di modifica urbanistica relativa alla zona di Santissima Trinità nel corso di una seduta tenutasi il 30 aprile. La decisione è arrivata dopo il voto favorevole di alcuni consiglieri e il contrario di altri, portando a un risultato che mette in discussione la stabilità della maggioranza in consiglio. La variante era stata presentata per modificare alcune destinazioni d’uso dell’area.

? Cosa sapere Il consiglio di Bassano boccia la variante urbanistica di Santissima Trinità il 30 aprile.. L'esito 8 favorevoli contro 9 contrari mette in crisi la coalizione di Nicola Finco.. Il consiglio comunale di Bassano del Grappa ha registrato il 30 aprile 2026 una sconfitta della maggioranza che mette in discussione la tenuta della coalizione di Nicola Finco, dopo il voto sulla variante urbanistica per Santissima Trinità conclusosi con 8 favorevoli contro 9 contrari e 5 astenuti. Tra i vicoli storici che portano verso la zona di Santissima Trinità, dove si era discusso per mesi nei tavoli tecnici della commissione urbanistica riguardo alla costruzione di un nuovo complesso abitativo, l’aria politica si è fatta pesante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bassano: la maggioranza vacilla dopo il voto sulla variante urbanistica Notizie correlate Variante urbanistica, Valiante critica il commissario Panico: "Approvarla non è gestione ordinaria"“L’approvazione di una significativa e impattante lottizzazione urbanistica da parte del commissario straordinario del Comune di Salerno, Vincenzo... Nuova variante urbanistica: i cittadini diventano protagonistiI cittadini di Noventa Padovana, in particolare i proprietari di immobili e le associazioni che rappresentano interessi diffusi, sono invitati a...