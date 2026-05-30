Elette col Pd a Ercolano con oltre mille voti | ma le ombre su Liberti e Riccio agitano i Dem napoletani

Notizia in breve

Le candidate del Pd a Ercolano hanno ottenuto oltre mille voti ciascuna. Tuttavia, le loro casellari giudiziari risultano pulite, ma sono emerse preoccupazioni tra i Dem napoletani riguardo alle loro storie e frequentazioni. La vittoria di Garzia è stata schiacciante, ma le ombre su Liberti e Riccio continuano a destare attenzione tra i membri del partito. Nessun dettaglio su eventuali conseguenze o indagini in corso.