Minetti le ombre sulla grazia agitano il Quirinale

Dopo tre giorni di pubblicazioni del Fatto Quotidiano, il Quirinale ha preso atto delle notizie riguardanti Minetti e le sue vicende giudiziarie. La situazione si è fatta tesa, con le ombre sulla sua figura che continuano a destare attenzione. La questione ha coinvolto vari aspetti legali e politici, portando a un aumento delle discussioni tra gli addetti ai lavori e i media.

E al terzo giorno la pazienza finì. Dopo tre giorni di paginate del Fatto quotidiano che hanno messo in dubbio la ritrovata onestà e la ritrovata purezza adamantina di Nicole Minetti, Sergio Mattarella ha chiesto al ministero della Giustizia di verificare chi avesse ragione: il quotidiano di Marco Travaglio che dipinge come recidiva l’ex igienista dentale cara al Cavaliere o la Procura di Milano per la quale l’ex consigliera regionale di Forza Italia è redenta. Di mezzo c’è la grazia concessa dal capo dello Stato a Minetti, su richiesta di Procura di Milano e del ministero della Giustizia. E soprattutto c’è un tourbillon di proteste social...🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Minetti, le ombre sulla grazia agitano il Quirinale Notizie correlate Il Quirinale chiede chiarimenti sulla grazia a Nicole MinettiABBONATI A DAYITALIANEWS Richiesta urgente al Ministero della Giustizia Il Quirinale ha inviato una comunicazione ufficiale al Ministero della... Il Quirinale scrive a Nordio: "Verifiche sulla grazia a Nicole Minetti"Dopo l'articolo del Fatto sul caso della grazia a Nicole Minetti, arrivata dopo l'adozione di un bambino in Uruguay, la Presidenza della Repubblica... Panoramica sull’argomento Grazia a Nicole Minetti, Mattarella a Nordio: «Il ministero della Giustizia faccia verifiche urgenti sulla supposta falsità degli elementi»Nota del Colle dopo le notizie sull'ex igienista dentale. Minetti ha ricevuto la grazia per ragioni umanitarie, in virtù delle condizioni di salute di un familiare minore. Un’inchiesta del «Fatto Quot ... roma.corriere.it Il Colle scrive al ministero della Giustizia: 'Chiarire sulla grazia a Minetti'. Avviate le verifiche, chieste nuove indaginiDiventa un caso il provvedimento di grazia concesso lo scorso febbraio a Nicole Minetti, dopo alcuni articoli pubblicati dal Fatto Quotidiano. È direttamente l'ufficio stampa del Quirinale a rendere ... ansa.it