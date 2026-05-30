Secondo le ultime indiscrezioni, Elena D’Amario e Marracash si sarebbero incontrati più volte e avrebbero sviluppato un legame sentimentale. La relazione tra i due sarebbe ancora segreta e non confermata ufficialmente. Non ci sono ulteriori dettagli su eventuali incontri pubblici o dichiarazioni ufficiali da parte dei protagonisti.

Cosa sta succedendo fra Elena D’Amario e Marracash? Secondo le ultime indiscrezioni la ballerina e il cantante avrebbero iniziato a frequentarsi e fra i due sarebbe nato un sentimento, tenuto segreto sino ad ora. Elena D’Amario e Marracash innamorati?. Gli indizi su una storia d’amore segreta fra Elena D’Amario e Marracash continuano ad accumularsi. Tanti sono convinti che il rapper e la giudice di Amici stiano vivendo un amore tenuto lontano dai riflettori per preservare la privacy. Qualche mese fa entrambi erano partiti per una vacanza alle Maldive, soggiornando nello stesso resort, come svelato dalle rispettive Stories di Instagram. Poco dopo erano arrivati Like reciproci e brevi commenti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elena D’Amario e Marracash insieme: gli indizi e cosa c’è di vero

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