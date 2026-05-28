Elena D’Amario e Marracash | la coppia dell’estate

Da ildifforme.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Circolano voci su una possibile relazione tra Elena D’Amario e Marracash, supportate da diversi indizi raccolti dai media.

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E' uscito un rumor su una possibile storia tra Elena D'Amario e Marracash: ci sarebbero vari indizi che farebbero pensare ad una liaison Nuova coppia dell’estate, due personaggi famosissimi sono pronti ad accendere il gossip dei prossimi mesi: stiamo parlando diElena D’Amario e Marracash. Lei è tornata single un po’ di mesi fa dopo la rottura conMassimiliano Caiazzo, lui dopo la storia conElodieha fatto fatica ad innamorarsi di nuovo, ma adesso sembra che tra i due sia nato un flirt, destinato a durare? I voci di un presunto flirt tra i due erano nate a febbraio, quando c’erano state una serie di coincidenze che li collegavano. Innanzitutto i fan, osservando i loro movimenti, avevano pensato che potessero essere andati insieme alle Maldive, c’erano infatti le location che coincidevano, come anche alcuni like sospetti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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