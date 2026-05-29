Elena D’Amario e Marracash è nato un flirt? L’indizio social
Su Instagram, un commento di Elena D’Amario sotto una foto di Marracash ha attirato l’attenzione. L'artista ha risposto con un cuore, senza ulteriori commenti pubblici. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora, né smentite. La vicenda ha fatto scalpore sui social, ma resta tutto a livello di indiscrezioni. Nessun dettaglio su eventuali incontri o altri segnali che possano confermare un flirt tra i due.
Flirt in corso tra Marracash ed Elena D’Amario? L’ultima clamorosa indiscrezione social E’ bastata solamente una foto per riaccendere i riflettori su Marracash ed Elena D’Amario. Tra il rapper e la ballerina e giudice di “Amici” c’è qualcosa? I due si stanno frequentando? Il gossip impazza e i fan non stanno più nella pelle. Vediamo cosa c’è di vero. A inizio anno, come magari ricorderete, c’erano state diverse indiscrezioni su una possibile frequentazione tra il rapper Marracash e la ballerina e giudice di “Amici” Elena D’Amario. Alcuni indizi social avevano infatti fatto ipotizzare che i due avessero fatto un viaggio insieme alle Maldive. Nessuno scatto insieme ma alcuni like reciprochi avevano, come sempre accade, subito acceso il gossip. 🔗 Leggi su Novella2000.it
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