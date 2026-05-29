Su Instagram, un commento di Elena D’Amario sotto una foto di Marracash ha attirato l’attenzione. L'artista ha risposto con un cuore, senza ulteriori commenti pubblici. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora, né smentite. La vicenda ha fatto scalpore sui social, ma resta tutto a livello di indiscrezioni. Nessun dettaglio su eventuali incontri o altri segnali che possano confermare un flirt tra i due.

Flirt in corso tra Marracash ed Elena D’Amario? L’ultima clamorosa indiscrezione social E’ bastata solamente una foto per riaccendere i riflettori su Marracash ed Elena D’Amario. Tra il rapper e la ballerina e giudice di “Amici” c’è qualcosa? I due si stanno frequentando? Il gossip impazza e i fan non stanno più nella pelle. Vediamo cosa c’è di vero. A inizio anno, come magari ricorderete, c’erano state diverse indiscrezioni su una possibile frequentazione tra il rapper Marracash e la ballerina e giudice di “Amici” Elena D’Amario. Alcuni indizi social avevano infatti fatto ipotizzare che i due avessero fatto un viaggio insieme alle Maldive. Nessuno scatto insieme ma alcuni like reciprochi avevano, come sempre accade, subito acceso il gossip. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Elena D’Amario e Marracash, è nato un flirt? L’indizio social

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