Ehammer messaggio per Furlani | salta 8.51 in lungo in una gara di decathlon

Notizia in breve

Ehammer ha raggiunto un salto di 8,51 metri nel lungo durante una gara di decathlon, stabilendo il record mondiale della specialità e la miglior misura mondiale del 2026. L'atleta svizzero, campione mondiale indoor di eptathlon, ha realizzato questa prestazione durante una competizione a Götzis. La misura supera il precedente record mondiale e rappresenta una delle migliori performance della storia nel settore delle prove multiple.