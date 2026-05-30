Ehammer messaggio per Furlani | salta 8.51 in lungo in una gara di decathlon
Ehammer ha raggiunto un salto di 8,51 metri nel lungo durante una gara di decathlon, stabilendo il record mondiale della specialità e la miglior misura mondiale del 2026. L'atleta svizzero, campione mondiale indoor di eptathlon, ha realizzato questa prestazione durante una competizione a Götzis. La misura supera il precedente record mondiale e rappresenta una delle migliori performance della storia nel settore delle prove multiple.
Lo svizzero Simon Ehammer, iridato indoor dell’eptathlon, nel tradizionale decathlon di Götzis, in Austria, manda un chiaro messaggio a Mattia Furlani: vola a 8.51 +1.0 in lungo, “record del mondo” in una gara di prove multiple, miglior misura mondiale stagionale (dopo che il greco Miltiadis Tentoglou venerdì sera a Limassol, a Cipro, era arrivato a 8.49) e primato svizzero. Sua, con 4762 punti, la leadership parziale. Sveva Gerevini, con 3716, è 11ª nell’eptathlon: 13”52100 hs, 1.74alto, 13.48peso (personale) e 23”72200. Nei meeting di sabato, a Trieste, nei 100, 10”11-0.5 del keniano Ferdinand Omanyala, dopo il 10”03+0.5 del rientrante sudafricano Rayanda Walaza in batteria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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