LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in DIRETTA | tra poco Furlani in gara nel lungo Riva crolla nel finale nei 1500

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI INDOOR DI ATLETICA L’ITALIA PUÒ VINCERE IL MEDAGLIERE? GLI ASSI DELL’ULTIMA GIORNATA E LA SFIDA AGLI USA 18.49. Al via la prima semifinale dei 60 ostacoli donne. le prime due più i migliori due tempi vanno in finale, Queste le protagoniste: 1 Sacha Alessandrini FRA 2 Charisma Taylor BAH 3 Marlene Meier GER 4 Nadine Visser NED 5 Megan Simmonds JAM 6 Luca Kozák HUN 7 Martine Kolbeinshavn Hjørnevik NOR 8 Sienna Macdonald CAN 18.45. McCartney, De Menis Campos, Bonnin e Mercier superano 4.70 al secondo tentativo, eliminate Otchere e Murto 18.44. Vince lo spagnolo Garcia con 3’39?63, argento per il portoghese Nader con 3’40?06, bronzo per l’australiano Spencer con 3’40?26. 🔗 Leggi su Oasport.it

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