Mondiali Indoor di Atletica Furlani salta a 8,39 nel lungo | è argento e fa poker iridato in carriera

Torun, 22 marzo 2026 – Si colora d’argento lo splendido salto in lungo di Mattia Furlani, ai Mondiali Indoor di Atletica. L’Azzurro, già bronzo olimpico a Parigi 2024, fa la misura di 8,39 all’esordio e piazza il podio. All’ultimo salto, in programma, il portoghese Gerson Baldé sorprende con un super 8,46, migliorando il primato di quattordici centimetri. E si prende l’oro iridato. L’atleta tricolore regala il quinto alloro in competizione all’Italia, che firma tre ori e due argenti in bacheca, con il terzo posto in Classifica Generale e nel Medagliere per Nazioni. Un’altra competizione storica per la Nazionale Italiana, che scrive la storia dello sport. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Mondiali indoor, il salto di Furlani è d’argento x.com