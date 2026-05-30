Il centrodestra ha ottenuto il 47% dei consensi, mentre il Partito Democratico si attesta al 20%. La crescita del centrodestra è stata influenzata dal 4,8% di voti ottenuti da un candidato, considerato un effetto Vannacci. Sono emersi dubbi su come questa percentuale possa influenzare il premio di maggioranza. Inoltre, alcuni deputati della Lega sono pronti a passare a Vannacci.

? Domande chiave Come può il 4,8% di Vannacci determinare il premio di maggioranza?. Chi sono i deputati della Lega pronti a passare a Vannacci?. Perché Forza Italia vede nel militare il miglior alleato della sinistra?. Quanto inciderà la nuova legge elettorale sullo scenario politico nazionale?.? In Breve M5S al 14,5% e Alleanza Verdi e Sinistra al 7% secondo Ipsos Doxa.. Forza Italia scende all'8,2% mentre la Lega resta stabile al 5,7%.. Rossano Sasso riferisce 80 mila iscritti per Futuro Nazionale dal primo marzo.. Lia Ronzulli e Maurizio Gasparri esprimono riserve sulla crescita di Vannacci..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Effetto Vannacci: il centrodestra vola al 47%, il PD cala al 20%

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