Sondaggi politici il Pd sale | Fn di Vannacci toglie consensi al centrodestra e sfiora il 4%
Secondo gli ultimi sondaggi politici, il Partito Democratico ha raggiunto il 22%, registrando un aumento rispetto alle precedenti rilevazioni. Il centrodestra, invece, si mantiene stabile con valori invariati. Tra i partiti che hanno conquistato consensi, Futuro Nazionale di Vannacci si avvicina al 4%, sottraendo alcuni voti alla coalizione di centrodestra.
Il Partito democratico sale al 22%. Il centrodestra resta praticamente immobile. Ad appropriarsi di una parte dei suoi consensi è Futuro Nazionale di Vannacci, che arriva a sfiorare il 4%. Ecco l'ultimo sondaggio Swg.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Sondaggi politici: bene il Pd, FdI stabile al primo posto. Cresce il partito di Vannacci - la Repubblica x.com
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