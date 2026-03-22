Referendum il campo largo si gioca la leadership | Schlein e Conte alla resa dei conti
La giornata elettorale scorre tra prudenza, attese e calcoli politici che vanno ben oltre il risultato immediato. Nei corridoi del Partito democratico la parola più usata è cautela, quasi un riflesso automatico davanti a un passaggio che può ridefinire gli equilibri interni e il futuro della coalizione. L’ affluenza nelle regioni considerate roccaforti del centrosinistra viene osservata con attenzione, ma senza certezze. Il clima è quello delle grandi occasioni, ma anche dei grandi rischi, perché nessuno vuole sbilanciarsi prima della chiusura delle urne. Nel centrosinistra, e in particolare nel perimetro del cosiddetto campo largo, la sensazione diffusa è che questo referendum non sia solo una consultazione, ma un vero banco di prova politico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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