Il tecnico che ha sostituito Slot al Liverpool è stato annunciato come nuovo allenatore del club. Nel frattempo, si discute dei possibili cambiamenti in panchina per il Milan, legati al passaggio di Iraola alla guida del club.

? Punti chiave Chi è il tecnico che ha sostituito Slot al Liverpool?. Come cambierà la panchina del Milan dopo il salto di Iraola?. Quali sono i costi per liberare Jaissle dall'Arabia Saudita?. Perché Pochettino è rimasto una carta valida per la dirigenza?.? In Breve Ralf Rangnick suggerisce Matthias Jaissle, richiesto dall'Al-Ahli per 6 milioni di euro.. Mauricio Pochettino resta alternativa per il Milan dopo il cambio di scenario.. Glasner ha vinto la UEFA Conference League il 27 maggio contro il Rayo Vallecano.. Arne Slot lascia il Liverpool dopo due stagioni e un quinto posto in classifica.. Andoni Iraola verso il Liverpool: il Milan resta in attesa di Oliver Glasner. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Effetto domino: Iraola verso il Liverpool, Glasner per il Milan

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