La location scelta per l’America’s Cup 2027 è Napoli, con particolare attenzione a via dei Mille. La strada, nota per i negozi di alta moda e gioiellerie di lusso, sarà il punto di riferimento dell’evento. La decisione è stata comunicata ufficialmente, confermando la presenza di diversi marchi di alta gamma nella zona. La scelta di Napoli come sede è stata annunciata in un momento in cui la città si prepara a ospitare l’appuntamento internazionale.

La location è già stata individuata. Via dei Mille, la strada del lusso di Napoli dove convivono Prada e Vuitton, Gucci e Saint Laurent, Hermes e Cucinelli, Damiani e Bulgari e dove con molta probabilità entro la fine dell’anno arriverà Chanel. La storica maison francese punta dritta su Napoli. E torna a investire nel Sud. Dopo lo store stagionale di Capri è pronta ad aprire in città un negozio ampio su due piani con diverse vetrine su strada. Si tratta solo di chiudere l’intesa con chi attualmente occupa il negozio per poi portare il prestigioso e amatissimo marchio in città. Di negozi monomarca in Italia ne esistono solo cinque: Venezia, Milano, Firenze e Roma (sono due). 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Effetto America?s Cup 2027: a Chanel piace Napoli

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