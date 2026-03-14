Il filosofo e sociologo tedesco Jürgen Habermas è deceduto a 96 anni a Starnberg, in Baviera, vicino a Monaco. È stato uno dei principali esponenti del pensiero critico moderno e ha avuto un ruolo importante nel panorama intellettuale internazionale. La sua morte è stata annunciata nella cittadina bavarese, dove viveva negli ultimi anni.

(Adnkronos) - Il filosofo e sociologo tedesco Jürgen Habermas, considerato uno dei giganti della riflessione critica sulla contemporaneità, è morto a 96 anni a Starnberg, una cittadina nel sud della Baviera, non lontano da Monaco. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia tramite un portavoce della sua casa editrice, Suhrkamp Verlag. Si era trasferito Starnberg nel 1971 dove diresse fino al 1981 il Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt (“Istituto Max Planck per la ricerca sulle condizioni di vita del mondo scientifico-tecnologico”). Erede della teoria critica e figura centrale della seconda generazione della 'Scuola di Francoforte' - all'Istituto di ricerca sociale fu allievo di Theodor W. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Morto a 96 anni il filosofo Jurgen Habermas, gigante del pensiero critico moderno

Articoli correlati

Leggi anche: È morto il filosofo Jurgen Habermas: aveva 96 anni

Leggi anche: Jurgen Habermas, è morto a 96 anni il celebre filosofo tedesco

Altri aggiornamenti su Jurgen Habermas

Temi più discussi: E' morto il filosofo tedesco Jurgen Habermas; Parolin sull’Iran: Le guerre preventive rischiano di incendiare il mondo; Milshtein: Oggi Hezbollah è indebolita ma per l’Idf non sarà una passeggiata; Giulietta incontra Romeo: la tragedia di Shakespeare come un concerto rock.

Morto a 96 anni il filosofo Jurgen Habermas, gigante del pensiero critico modernoHa dato risalto ai problemi della comunicazione e alla funzione dell'opinione pubblica nella società contemporane ... adnkronos.com

Jurgen Habermas, è morto a 96 anni il celebre filosofo tedescoJurgen Habermas (Photo by: Roland Witschel/picture-alliance/dpa/AP Images) Il filosofo e sociologo tedesco Jurgen Habermas ... msn.com

È morto a 96 anni il filosofo e sociologo tedesco Jurgen Habermas. Lo ha reso noto la sua casa editrice, Suhrkamp. Habermas si è spento a Starnberg, nel sud della Germania. Professore universitario, era considerato il filosofo tedesco più influente e conosci - facebook.com facebook

E’ morto il filosofo Jurgen Habermas x.com