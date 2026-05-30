Addio a Edgar Morin | muore a 104 anni il maestro del pensiero complesso

E' morto a 104 anni Edgar Morin, noto filosofo e sociologo francese. È stato uno dei principali sostenitori della teoria della complessità, influenzando il pensiero sociologico contemporaneo. Morin fu espulso dal Partito Comunista francese negli anni Cinquanta, dopo aver criticato lo stalinismo. La sua opera si è concentrata sull'interconnessione tra vari aspetti della realtà sociale, promuovendo un approccio multidisciplinare. La sua morte chiude una lunga carriera dedicata allo studio delle strutture sociali e del pensiero complesso.

? Punti chiave Come ha influenzato la sociologia moderna con la sua teoria della complessità?. Perché fu espulso dal Partito Comunista dopo la critica allo stalinismo?. Quali legami profondi univano questo pensatore alla città di Livorno?. Come può il suo metodo aiutare a risolvere le crisi globali?.? In Breve Militante nella Resistenza dal 1941 e poi espulso dal Partito comunista nel 1951.. Autore della serie Il metodo pubblicata tra il 1983 e il 2008.. Ricercatore al CNRS di Parigi dal 1950 con focus sulla comunicazione di massa.. Ricevute 21 lauree honoris causa in città italiane come Milano e Napoli.. Parigi ha perso uno dei suoi pensatori più influenti venerdì scorso, quando Edgar Morin è venuto a mancare all’età di 104 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Edgar Morin è morto. Addio al grande pensatore francese, ultimo erede dellIlluminismo

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