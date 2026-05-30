Le Marche contano 4.547 istituzioni iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore, rendendo la regione un punto centrale nell’economia sociale italiana. Questa cifra rappresenta un numero significativo di organizzazioni attive nel settore, che operano in vari ambiti come assistenza, educazione e servizi alla comunità. La presenza di così tante realtà dimostra una forte diffusione di aziende e associazioni dedicate alla solidarietà e al welfare locale.

Con 4.547 istituzioni iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore, le Marche si conferma polo vitale per l’economia sociale. Il mondo del terzo settore è stato protagonista dell’iniziativa "Questione sociale 2026. Economia sociale, lavoro e sviluppo nelle Marche", organizzata ad Ancona da Camera Marche con Legacoop sociali e Confcooperative Federsolidarietà, che ha offerto un quadro aggiornato sui dati del terzo settore, evidenziando una forte capillarità e una vocazione particolarmente orientata a sociale e inclusione. A livello provinciale, Ancona (1.371 enti) e Pesaro-Urbino (1.000) guidano per numero e la maggior parte delle istituzioni si concentra nelle forme dell’ associazionismo: 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Economia sociale, settore nevralgico per le Marche"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Why Big Companies Are Rushing Into Kedah (Instead of Penang)

Notizie e thread social correlati

Terzo Settore: arriva l’IA per leggere i dati dell’economia socialeIl nuovo Non Profit Data Hub di Italia non profit combina i dati provenienti dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dalle liste sul 5 per...

Carlo Petrini: «Bisogna sostituire l’economia del profitto con un’economia dei beni comuni e delle relazioni. L’uomo è per sua natura sociale: bisogna rilanciare le botteghe o i piccoli negozi di quartiere»Carlo Petrini ha espresso la necessità di cambiare approccio economico, passando da un modello basato sul profitto a uno orientato ai beni comuni e...

Argomenti più discussi: Economia sociale, settore nevralgico per le Marche; Economia sociale, lavoro e sviluppo, Sabatini 'settore nevralgico per sviluppo Marche'.

Economia sociale, lavoro e sviluppo, Sabatini 'settore nevralgico per sviluppo Marche'. Evento Camera di Commercio ad Ancona. In 4.457 iscritte al registro del Terzo settore #ANSA x.com

Economia sociale, lavoro e sviluppo, Sabatini 'settore nevralgico per sviluppo Marche'(ANSA) - ANCONA, 25 MAG - Le cooperative sociali sono secondo noi un punto focale, nevralgico per la crescita dei territori marchigiani, anche quelli interni che oggi vivono uno spopolamento importan ... msn.com

Economia sociale, un nuovo studio sul Terzo Settore: Resiliente, ma riceve solo l’1% del creditoROMA - La Banca Etica e il Forum Terzo Settore, in collaborazione con AICCON presentano una ricerca sui rapporti tra economia sociale, banche e servizi assicurativi. Emerge una forte bancarizzazione ... repubblica.it