Il nuovo Non Profit Data Hub di Italia non profit combina i dati provenienti dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dalle liste sul 5 per mille e dalle statistiche Istat. L’obiettivo è fornire una panoramica più completa dell’economia sociale italiana, integrando i flussi informativi di queste fonti. L’uso dell’intelligenza artificiale permette di analizzare e leggere i dati in modo più sistematico, facilitando l’accesso alle informazioni relative al settore non profit.

Il nuovo Non Profit Data Hub di Italia non profit integra i flussi informativi del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, delle liste relative al 5 per mille e delle statistiche Istat per offrire una visione sistematica dell’economia sociale italiana. Questa piattaforma digitale nasce per colmare un vuoto infrastrutturale che ha caratterizzato per troppo tempo il comparto sociale. Fino a questo momento, il Terzo Settore è rimasto uno dei grandi sistemi del Paese privi di un sistema informativo capace di restituire una lettura chiara e accessibile. La frammentazione dei dati rendeva difficile orientare decisioni pubbliche e private su basi solide, rendendo spesso invisibile il valore prodotto dalle relazioni e dal volontariato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terzo Settore: arriva l’IA per leggere i dati dell’economia sociale

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