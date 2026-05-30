L’economia locale cresce più della media nazionale e regionale grazie a due settori principali. La meccanica, influenzata dall’effetto Baker Hughes, e la nautica hanno registrato numeri record. Invece, il settore lapideo mostra segnali di rallentamento, contribuendo a una polarizzazione tra le industrie. La crescita è concentrata quasi esclusivamente in questi due comparti, mentre altri settori evidenziano difficoltà. La situazione evidenzia una disparità tra le diverse aree produttive.

Una crescita economica superiore alla media nazionale e regionale ma ‘drogata’ dalla polarizzazione dovuta quasi esclusivamente a due soli comparti: meccanica (dove resta predominante l’effetto Baker Hughes) e nautica. Il resto è stagnante o in calo, in particolare il lapideo. Una macro-evidenza che si traduce in un mercato del lavoro in netto peggioramento, agricoltura in crisi, affitti elevati, demografia in declino e il porto che segna un crollo sotto il profilo del traffico crocieristico. Sono, in sintesi, gli elementi chiavi del Rapporto Economia della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, realizzato in collaborazione con l’Istituto di Studi e Ricerche (ISR) presentato ieri al Polo Tecnologico Lucchese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Economia a due velocità. Meccanica e nautica fanno schizzare i numeri. Frena il settore lapideo

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