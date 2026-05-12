Nautica Pagani Isnardi Confindustria nautica | Settore al massimo storico di 4,4 miliardi di euro

Il settore nautico italiano ha raggiunto un valore di 4,4 miliardi di euro, secondo quanto affermato da Pagani Isnardi di Confindustria nautica. L'export della nautica italiana sta vivendo un periodo di forte crescita, secondo fonti del settore. La fase attuale viene descritta come quella di massimo storico per il comparto. La notizia è stata diffusa a Milano il 12 maggio.

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Milano, 12 mag. (Adnkronos) - “L'export della nautica italiana attraversa una fase di eccezionale vigore. Secondo i dati consuntivi del 2025 elaborati da Fondazione Edison - nostra partner di ricerca - il settore ha raggiunto il massimo storico di 4,4 miliardi di euro. Questo risultato straordinario è trainato dalla leadership mondiale dell'Italia nel segmento dei superyacht, comparto in cui l'industria nazionale detiene oltre la metà dell'intero portafoglio ordini globale (order book)”. Lo ha detto oggi a Milano Stefano Pagani Isnardi, direttore ufficio studi di Confindustria nautica, alla presentazione della quarta edizione dello studio 'The state of the art of the global yachting market', realizzato con Deloitte.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Nautica, Pagani Isnardi (Confindustria nautica): "Settore al massimo storico di 4,4 miliardi di euro" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Pagani Isnardi (Confindustria Nautica): "Instabilità globale elemento di forte criticità" Leggi anche: Nautica, Formenti (Confindustria Nautica): "Segmento piccole imbarcazioni in sofferenza" Argomenti più discussi: Pagani Isnardi (Confindustria nautica), 'superyacht traino del settore, nel 2025 massimo storico; Eventi e scadenze del 12 maggio 2026; Stella (Confindustria Nautica), ‘comparto superyacht si confermano player globale di riferimento’; Nastasi (Deloitte), ‘cantieristica nautica +5% tra il 2023-25’. Nuove rotte per l’automotive piemontese: oltre 50 imprese riunite a Torino per esplorare opportunità nella nautica. Competenze consolidate come prototipazione, materiali avanzati e integrazione trovano nuovi sbocchi in un mercato ad alto valore #PIF @regio x.com Pagani Isnardi (Confindustria nautica), 'superyacht traino del settore, nel 2025 massimo storico’L’export della nautica italiana attraversa una fase di eccezionale vigore. Secondo i dati consuntivi del 2025 elaborati da Fondazione Edison – nostra partner di ricerca – il settore ha raggiunto il m ... notizie.it