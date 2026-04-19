Il business della guerra così l’economia va a due velocità

Le recenti crisi nei paesi del Medio Oriente hanno portato a un aumento della violenza e della distruzione, con immagini di conflitti che arrivano dall’Iran e dal Libano. Oltre alle conseguenze immediate, si osserva un secondo livello di impatto economico, dove alcune aree mostrano segnali di crescita mentre altre si riducono. Questa situazione crea un quadro di economia che si muove a due velocità diverse, influenzata dai conflitti in corso.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Alla morte e alla distruzione – gli effetti più immediati e tragici della guerra, come confermano da ultime le immagini dall’Iran al Libano – si aggiunge un altro livello, strettamente collegato: quello economico. Si paventa una frenata della crescita, un aumento dell’inflazione e maggiore pressione sui conti pubblici. Nella vita quotidiana, tutto questo si traduce già in caro-energia e carovita. Nondimeno, nei conflitti c’è anche chi guadagna. Petrolieri, banche, produttori di armi e fondi speculativi stanno facendo grandi fortune, anche questa volta.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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