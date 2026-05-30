Ecco quando nascerà la serie A 2026 27

Da gbt-magazine.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Serie A 202627 sarà composta da 20 squadre, con la promozione del Monza che ha ufficialmente portato alla definizione del numero di partecipanti. La Lega Calcio sta ora lavorando alla stesura del calendario, che sarà completato prima dell’inizio della stagione. La promozione del Monza ha anche determinato l’assegnazione di nuovi incontri e date per le prime giornate del campionato.

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Con la promozione del Monza  scatta il conto alla rovescia per la  compilazione del calendario della Serie A 202627. Il campionato 202627 inizierà nel weekend 22-23 agosto 2026 e si concluderà il 29-30 maggio 2027. Nel mezzo ci saranno due turni infrasettimanali (28 ottobre 2026 e 6 gennaio 2027), tre soste per gli impegni delle Nazionali (di cui la prima raddoppiata rispetto al solito) e una sosta natalizia il 26-27 dicembre 2026. Sorteggio calendario Serie A, quando e dove. Il calendario della  Serie A 202627  verrà svelato ufficialmente  venerdì 5 giugno alle 18:30  nel  Teatro Regio di Parma, nell’ambito della terza edizione del Festival della Serie A. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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