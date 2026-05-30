Ecco quando nascerà la serie A 2026 27

Notizia in breve

La Serie A 202627 sarà composta da 20 squadre, con la promozione del Monza che ha ufficialmente portato alla definizione del numero di partecipanti. La Lega Calcio sta ora lavorando alla stesura del calendario, che sarà completato prima dell’inizio della stagione. La promozione del Monza ha anche determinato l’assegnazione di nuovi incontri e date per le prime giornate del campionato.