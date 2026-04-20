Istruzione ecco quando suonerà la campanella d' inizio anno scolastico 2026 27

In Sicilia, l’anno scolastico 202627 inizierà il 15 settembre e si concluderà il 10 giugno. La data di apertura è stata comunicata ufficialmente, stabilendo così il calendario delle attività didattiche per le scuole della regione. Le scuole si preparano ad accogliere gli studenti e il personale scolastico in queste date, con l’obiettivo di garantire l’avvio delle lezioni e il regolare svolgimento delle attività educative.

Il nuovo anno scolastico in Sicilia avrà inizio martedì 15 settembre 2026 e terminerà giovedì 10 giugno 2027. Lo prevede il decreto firmato dall'assessore regionale all'Istruzione, Mimmo Turano, che regolamenta le attività didattiche per tutte le scuole dell'Isola. Saranno complessivamente 206 i.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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