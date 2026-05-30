Un nuovo libro di Aresu esplora la storia, i volti e i problemi legati all’intelligenza artificiale, con un focus particolare su ChatGPT e tecnologie simili. Il testo è rivolto principalmente ai giovani, ma può interessare anche un pubblico più ampio. Viene analizzato come queste tecnologie siano nate e quali sfide pongano, senza entrare in dettagli tecnici complessi. La narrazione si concentra sui protagonisti e sulle questioni sociali, etiche e pratiche legate allo sviluppo e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Tanto brillante nell’insegnamento della matematica - disciplina che ha trasmesso ai suoi studenti per quarant’anni all’Università di Stanford - quanto sgargiante nell’abbigliamento. Coniò l’espressione «intelligenza artificiale» e organizzò la prima conferenza sul tema, al college di Dartmouth nel 1956. Per lui, l’intelligenza umana era come un puzzle, fatta di molte tessere; sarebbe bastato insegnare a una macchina tutti i passaggi e le regole per completarlo per ottenere l’intelligenza artificiale. Matematico geniale, sempre scarruffato, tra i partecipanti più assidui alla conferenza di Dartmouth. Per quanto i numeri fossero il suo elemento, era convinto che nella vita non tutto si potesse calcolare: l’incertezza era il suo tormento. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ecco le facce dietro la rivoluzione chiamata «intelligenza artificiale»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

EN VIVO | Luna Llena en Sagitario: para los 12 signos ¡Apunta tu flecha hacia el futuro!

Notizie e thread social correlati

Dietro le quinte dell’intelligenza artificiale: ecco chi sono i nuovi lavoratori invisibili dell’algoritmoDietro le applicazioni di intelligenza artificiale ci sono migliaia di lavoratori che si occupano di etichettare, categorizzare e filtrare dati,...

Intelligenza artificiale e comunicazione finanziaria. Come guidare la rivoluzioneL’uso dell’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il settore della comunicazione finanziaria, portando strumenti sempre più sofisticati e...

Temi più discussi: Vagnozzi: Il 99% lo ha fatto Sinner, ma dietro c’è stato tanto lavoro. Ecco come lo alleno; Maria Rita Parsi: Sapeste quanti somari hanno fatto la fortuna dell'umanità. Ecco perché dietro ad alcuni ragazzi non sempre c’è poca voglia; Tra facce nuove e vecchie conoscenze, ecco chi sono i 24 consiglieri eletti; F1 | Vasseur spiega i problemi avuti da Leclerc nel weekend a Montreal – GP Canada.

Le persone che sparano musica dagli altoparlanti del telefono in pubblico - qual è la psicologia dietro a questo? reddit

Facce da ospedale: i volti dietro le cure in mostraMostrare l’umanità dietro alle cure, raccontare l’ospedale attraverso le persone che lo vivono ogni giorno tra sofferenza e guarigione: è questo l’obiettivo della mostra fotografica Facce da ospedale ... rainews.it

Coraggio, il meglio è passato: ecco le tante facce del pacifismoPer i pacifisti pugliesi che ballano la pizzicata, quelli di Acerra che portano lo slogan più bello, Appaciammece, e per il vecchio del paese che gli cammina dietro, Augusto Cenci, 92 anni, si ... repubblica.it