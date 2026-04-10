Dietro le applicazioni di intelligenza artificiale ci sono migliaia di lavoratori che si occupano di etichettare, categorizzare e filtrare dati, contribuendo all’addestramento degli algoritmi. Questi professionisti operano spesso in modo invisibile, senza apparire nelle immagini di presentazione delle tecnologie. La loro attività è fondamentale per far funzionare i sistemi di chatbot e altri strumenti digitali, anche se il pubblico generale non ne è consapevole.

L’intelligenza artificiale non ha sostituito i lavoratori, li ha solo nascosti. Dietro ogni chatbot, si nasconde un esercito di migliaia di persone che etichettano, categorizzano e filtrano dati per addestrarlo. Li chiamano “data worker”, “microworker” o “crowdworker” e sono i nuovi manovali al servizio dei colossi della tecnologia, che si servono di una manciata di appaltatori, su cui si fonda l’economia dell’IA. Micro-lavoratori L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ilo) denuncia da anni i rischi del modello “human-in-the-loop” adottato da Big Tech, che soprattutto nei Paesi in via di sviluppo sfruttano persone qualificate, corrispondendo salari inadeguati, in mancanza di tutele sui luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Dietro le quinte dell’intelligenza artificiale: ecco chi sono i nuovi lavoratori invisibili dell’algoritmo

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L'intelligenza non è un algoritmo: il limite nascosto dell'intelligenza artificialeNegli ultimi anni l'intelligenza artificiale è diventata una delle tecnologie più discusse e, al contempo, più fraintese della nostra epoca.

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