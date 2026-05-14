intelligenza artificiale e comunicazione finanziaria come guidare la rivoluzione

L’uso dell’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il settore della comunicazione finanziaria, portando strumenti sempre più sofisticati e automatizzati. Le aziende del settore adottano tecnologie avanzate per analizzare dati, generare contenuti e migliorare la trasparenza verso gli investitori. Questa trasformazione solleva anche questioni legali, soprattutto riguardo alla responsabilità e alla conformità normativa, che vengono affrontate in modo crescente da regolatori e professionisti del settore.

Il saggio di Umberto Mancini, presentato alla Camera, analizza i pericoli dell’IA nella comunicazione economica. Tra efficienza e rischio di atrofia mentale. «Timeo Danaos et dona ferentes», così scrisse Virgilio nell’Eneide. Temo i Greci anche quando portano doni. Questa frase è quanto mai attuale nel dibattito sull’Intelligenza Artificiale. Entusiasmo, clamore, grandi aspettative e altrettanto grande disinformazione. A orientarci in un mondo dietro cui si nasconde un labirinto, dove è facile smarrirsi (o forse ci siamo già smarriti), ci prova il saggio di Umberto Mancini: La comunicazione economica-finanziaria nell’era dell’Intelligenza Artificiale (oVer edizioni), presentato a Roma ieri alla Camera dei Deputati.🔗 Leggi su Panorama.it

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