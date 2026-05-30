La Svezia ha annunciato di inviare 16 caccia Saab Gripen CD all'Ucraina, segnando un intervento diretto nel conflitto. L’accordo prevede anche la possibilità di acquistare altri velivoli di nuova generazione in futuro. La decisione è stata comunicata mentre il conflitto tra Russia e Ucraina continua senza sosta. Il trasferimento dei velivoli avverrà nelle prossime settimane, senza indicazioni sui dettagli logistici o sui tempi di consegna.

La Svezia compie uno dei passi più significativi dall’inizio del conflitto russo-ucraino annunciando la fornitura di 16 caccia Saab Gripen CD a Kiev e aprendo contemporaneamente la strada all’acquisto di ulteriori velivoli di nuova generazione. L’iniziativa, presentata il 28 maggio dal primo ministro svedese Ulf Kristeon insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rappresenta il primo impegno concreto di Stoccolma per trasferire all’Ucraina i suoi avanzati aerei da combattimento. L’obiettivo dichiarato è ambizioso. Oltre alla donazione iniziale dei 16 Gripen CD, la Svezia consentirà all’Ucraina di acquistare fino a 20 nuovi Gripen EF, utilizzando parte dei finanziamenti europei destinati al sostegno militare di Kiev. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ecco i Gripen”. Ucraina, dalla Svezia l’arma che può fermare Putin

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