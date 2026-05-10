Il presidente di uno dei paesi coinvolti nel conflitto ha dichiarato che la guerra in Ucraina potrebbe concludersi in tempi brevi. La comunicazione è avvenuta durante una cerimonia ufficiale, il 9 maggio, giorno che celebra la vittoria in una guerra passata. Questa affermazione arriva in un momento di tensione internazionale e segue un accordo temporaneo di cessate il fuoco mediato da un altro leader mondiale.

La guerra in Ucraina? “Può finire presto”. L’annuncio di Vladimir Putin alla parata del Giorno della Vittoria a Mosca nella giornata del 9 maggio, primo dei tre del mini-cessate il fuoco mediato dal presidente Usa Donald Trump, parla chiaro anche all’Occidente, Europa in particolare. Putin nel commemorare la vittoria dell’Unione Sovietica sulla Germania nazista nel 1945 ha detto molte cose indubbiamente interessanti: ha proposto un incontro con Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, a Mosca o in un Paese terzo, ha rilanciato sulla necessità di una nuova architettura di sicurezza europea, ha perfino indicato un nome di negoziatore ideale: l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - “La guerra in Ucraina può finire presto”: l’annuncio di Putin è un’opportunità che l’Europa non può perdere

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L'Ucraina devasta l’arsenale di Putin con un attacco shock: la vendetta per Kiev

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