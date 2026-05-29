L’Ucraina ha annunciato l’intenzione di dotarsi di nuovi caccia Gripen e missili Meteor, con l’obiettivo di rafforzare le proprie capacità aeree. La decisione fa parte di un aggiornamento delle attrezzature militari del paese, che mira a modificare l’equilibrio nel settore aerospaziale nel conflitto con la Russia. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi di consegna o sui finanziamenti necessari.

L’evoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina sta entrando in una nuova fase, caratterizzata dal ruolo sempre più centrale del dominio aerospaziale. In tale scenario, il rafforzamento dell’Aeronautica ucraina rappresenta una priorità strategica per Kiev e per i suoi partner occidentali, soprattutto alla luce della persistente superiorità russa nel combattimento aereo a lungo raggio. La decisione della Svezia di trasferire all’Ucraina i caccia multiruolo Saab JAS 39 Gripen insieme ai missili aria-aria Meteor potrebbe segnare un passaggio fondamentale. Non si tratta soltanto di un nuovo pacchetto di assistenza militare, ma di una svolta destinata a rafforzare in modo significativo le capacità difensive ucraine e a ridefinire gli equilibri operativi nello spazio aereo regionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuovi caccia Gripen e missili Meteor: l’Ucraina punta a cambiare l’equilibrio aereo

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Brazils Gripen E Fires Meteor for the First Time as the 11th Jet Arrives

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