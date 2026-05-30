Un gruppo di appassionati di tarocchi bolognesi ha condiviso che il loro metodo di allenamento consiste nel incontrarsi al bar. Hanno spiegato di aver utilizzato strategia, impegno e passione nelle partite, sottolineando che la fortuna è un elemento presente nel gioco con le carte. Non sono stati forniti dettagli su competizioni ufficiali o risultati, ma si sono concentrati sul modo in cui si preparano e si divertono praticando questa attività.

"Se ci aspettavamo di vincere? Ci abbiamo messo strategia, impegno e tanta passione, ma con le carte serve anche un pizzico di fortuna.". Sorride Andrea Martinelli, componente della squadra del centro Falcone di Riale che nelle scorse settimane ha conquistato il primo posto nel campionato provinciale di Tarocchino bolognese, storico gioco di carte della tradizione locale. Una competizione durata oltre sette mesi, che ha visto affrontarsi dodici squadre del territorio e che si è decisa soltanto all’ultima giornata: il team ha infatti chiuso in vetta con appena tre punti di vantaggio, conquistando il titolo al termine di un campionato combattuto fino all’ultimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco i campioni del Tarocchino bolognese: "Il nostro allenamento? Trovarci al bar"

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