La Bosnia ha denunciato che un militare italiano è stato sorpreso a filmare durante l’allenamento della squadra di calcio, la vigilia di una partita. Secondo quanto riportato, l’individuo è stato individuato mentre riprendeva i giocatori mentre si allenavano, suscitando una reazione ufficiale da parte delle autorità bosniache. L’episodio è stato segnalato e attualmente sono in corso verifiche da parte delle parti coinvolte.

La posta in palio è altissima e, inevitabilmente, veleni, sospetti e polemiche accompagneranno questo Bosnia-Italia fino al fischio d'inizio. E (probabilmente), anche dopo quello finale. Dall'esultanza dei calciatori italiani in poi, il clima in vista della finale playoff per un posto al Mondiale si è improvvisamente avvelenato in un climax ascendente di provocazioni, dichiarazioni al limite del politcally correct e sospetti reciproci tra tifosi e media. E, va ricordato, la federcalcio della Bosnia aveva già giocato su questo terreno la semifinale col Galles, accusando l'allenatore (gallese) della squadra di club di Tahirovic (il Brondby) di boicottare lo stato di forma del prossimo avversario ai playoff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Bosnia accusa: "L'Italia ha inviato una spia al nostro allenamento". Cos'è successo

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