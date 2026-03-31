Prima del match tra Bosnia e Italia, i media locali hanno diffuso la notizia di una presunta spia coinvolta in un allenamento della nazionale italiana. La vicenda ha suscitato discussioni nei giorni che precedono la partita di questa sera a Zenica, aggiungendosi alle tensioni già create dal caso Dimarco. La notizia si è diffusa rapidamente, generando attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

Dopo il “caso Dimarco”, un’altra polemica infiamma le ore che precedono Bosnia-Italia, finale dei playoff Mondiali 2026 in programma questa sera a Zenica. Secondo i media bosniaci lunedì, durante l’allenamento dei padroni di casa, la security avrebbe sorpreso un intruso a spiare la sessione tecnica. In realtà, dopo gli accertamenti del caso, la persona, immortalata anche da una serie di foto sui social e vestita in tuta mimetica, sarebbe un militare italiano presente per la missione coordinata dall’Unione Europea (Eufor) nei Balcani. Proprio come avvenuto per l’esultanza di Dimarco a Bergamo, dopo i rigori tra Bosnia e Galles, i media bosniaci hanno cavalcato la polemica accusando l’Italia di aver inviato una spia a seguire e filmare l’allenamento di Dzeko e compagni anche oltre i 15 minuti concessi dalla Uefa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bosnia-Italia, i media locali: “Una spia al nostro allenamento”. Ma era solo un militare curioso

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