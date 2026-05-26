Il consorzio dell’Alma è chiamato a decidere tra conferme e novità, influenzando il futuro della squadra. Potrebbe essere imminente la fine dell’attuale gestione, nata due anni fa dopo la fine dell’Alma Juventus Fano 1906. La società, che ha visto un cambio di proprietà sotto la guida di un personaggio coinvolto nella sua estinzione, si trova a un punto di svolta. La decisione del consorzio potrebbe determinare il prosieguo o la trasformazione della squadra.

Potrebbe già rompersi il giocattolo di un’Alma tutta fanese, nato due anni fa sulle ceneri dell’Alma Juventus Fano 1906 finita nelle mani di un personaggio come Salvatore Guida che l’aveva portata all’estinzione. Il Consorzio Fano Sport, composto da 22 imprenditori locali, proprietario della nuova società granata si riunirà giovedì prossimo, 28 maggio, per approvare il bilancio chiuso in attivo, programmare la prossima stagione agonistica e decidere: continuare con la gestione societaria che ha portato a due promozione consecutive, passando dalla Terza Categoria all’Eccellenza, quella cioè del presidente Mei e del direttore sportivo Canestrari per capirci, oppure se avventurarsi verso un nuovo assetto organizzativo e tecnico, dove la "fanesitudine" potrebbe scolorirsi se non scomparire del tutto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Alma a un bivio tra conferme e novità. Il consorzio detterà la linea per il futuro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Juve LIVE: piovono conferme su Stiller, novità sul futuro di Kolo MuaniNel calciomercato della Juventus si susseguono nuove conferme riguardo all'acquisto di un centrocampista, mentre emergono aggiornamenti sulla...

From 4, recensione: nel cuore del mistero, tra conferme e novitàLa quarta stagione di From conferma l’espansione della mitologia e dei misteri introdotti nelle puntate precedenti, mantenendo un tono di tensione...