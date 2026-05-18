Fano notte granata in piazza | cori fumogeni e anche il vescovo alla festa dell’Alma
A Fano, dopo la conclusione della partita, i festeggiamenti sono proseguiti in piazza XX Settembre. La piazza si è popolata di persone che hanno intonato cori e acceso fumogeni. Tra i partecipanti si è visto anche il vescovo locale, presente alla festa dell’Alma. La manifestazione è durata fino a notte inoltrata, con il centro cittadino animato da un’atmosfera di entusiasmo e festa. Nessun episodio di tensione è stato segnalato durante i momenti di celebrazione.
Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 18 maggio 2026 - La partita era finita da ore, ma la festa no. Anzi, a Fano è cominciata davvero quando il pullman dell’Alma è rientrato in città e piazza XX Settembre si è trasformata nel cuore pulsante della notte granata. L’appuntamento era per le 22, davanti al ristorante Dacsì, dove squadra, dirigenti e società si sono ritrovati per cenare all’aperto, complice il clima quasi estivo di una domenica che i tifosi fanesi ricorderanno a lungo. Piazza XX Settembre diventa granata. Attorno, però, non c’era una semplice cornice. C’era il popolo dell’Alma. I Panthers, i Fanesi, i gruppi del tifo organizzato, i ragazzi arrivati da Montegranaro con ancora addosso l’adrenalina della battaglia vinta ai rigori, e tanti cittadini richiamati in piazza da una promozione attesa, sudata, quasi strappata al destino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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