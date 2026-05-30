ebola stretta sui viaggiatori in italia

L'Italia ha introdotto nuove restrizioni per i viaggiatori provenienti dalle zone colpite dall’epidemia di Ebola. Le autorità hanno rafforzato i controlli e le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del virus nel territorio nazionale. Le misure riguardano principalmente la sorveglianza sanitaria e i controlli ai punti di ingresso. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle restrizioni o sui tempi di applicazione.

AGI - L'epidemia di Ebola impone nuove misure di sicurezza anche a migliaia di chilometri di distanza dai Paesi in cui si è sviluppata. Il Ministero della Salute ha intensificato le misure di sorveglianza epidemiologica in risposta al focolaio di virus Bundibugyo (Bvb), correlato all'Ebolavirus, attualmente in corso in Africa centrale. È stata infatti pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova ordinanza firmata dal ministro Orazio Schillaci, emanata a seguito della dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale da parte dell' Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). Durata e obiettivi del provvedimento. Il provvedimento, che ha una durata complessiva di 120 giorni, introduce stringenti obblighi di tracciamento per i viaggiatori per prevenire la diffusione del virus sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Agi.it

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Ebola Outbreak: What You Need to Know

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