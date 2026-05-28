L’Uganda ha chiuso i confini con la RDC e imposto una quarantena di 21 giorni ai viaggiatori. La misura è stata adottata dopo l’allarme per la diffusione dell’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Nessun viaggiatore può entrare o uscire senza rispettare questa quarantena. Le autorità hanno rafforzato i controlli alle frontiere per prevenire la diffusione del virus.

Le restrizioni arrivano dopo l’allarme per la rapida diffusione dell’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo.. Le restrizioni arrivano dopo l’allarme per la rapida diffusione dell’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La frontiera resta aperta solo per emergenze e aiuti umanitari, mentre è prevista la quarantena obbligatoria per chi entra in Uganda. L’Uganda ha disposto la chiusura temporanea dei confini con la Repubblica Democratica del Congo a causa della crescente diffusione dell’epidemia di Ebola nel Paese vicino. Secondo quanto comunicato dalle autorità sanitarie ugandesi nel corso di una conferenza... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ebola, l’Uganda chiude i confini con la RDC: quarantena di 21 giorni per i viaggiatori

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