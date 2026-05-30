Ebola negativo il test sull’italiana Allarme di Meloni

Il test sull’italiana di Medici Senza Frontiere è risultato negativo. La donna, rientrata dalla Repubblica Democratica del Congo e in contatto con pazienti Ebola positivi, era stata sottoposta a controlli allo Spallanzani di Roma. La premier ha diffuso un messaggio di allerta. La notizia ha generato attenzione, ma non sono stati segnalati altri casi o infezioni. Nessuna restrizione è stata adottata finora per altri soggetti coinvolti.

È negativo il test eseguito allo Spallanzani di Roma sulla dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere rientrata dalla Repubblica Democratica del Congo, che era entrata in contatto con pazienti risultati positivi all'Ebola. Si tratta di un medico chirurgo che non presenta sintomi ma che dovrà restare in isolamento nell'ospedale romano per 21 giorni. Il ministero della Salute ha confermato che «non c'è allarme Ebola nel nostro Paese» anche se le attività di monitoraggio sono in corso senza sosta. Ieri la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha scritto ai vertici dell'Ue, compresa la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, per chiedere «un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi diretti e indiretti dalle zone colpite». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Ebola, test negativo per la dottoressa rientrata dal Congo

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