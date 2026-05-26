Test negativo sull' Ebola a Milano ma Bassetti mette in guardia | Peggiore epidemia di sempre virus in aereo

Da virgilio.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano è stato confermato un test negativo per Ebola. Tuttavia, il professor Matteo Bassetti ha avvertito che l'epidemia attuale è la più grave mai registrata e che il virus si può trasmettere anche attraverso i voli aerei. Bassetti ha evidenziato la diffusione del virus e la possibilità di contagi in ambito aeroportuale, sottolineando la gravità della situazione.

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