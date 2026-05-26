Test negativo sull' Ebola a Milano ma Bassetti mette in guardia | Peggiore epidemia di sempre virus in aereo
A Milano è stato confermato un test negativo per Ebola. Tuttavia, il professor Matteo Bassetti ha avvertito che l'epidemia attuale è la più grave mai registrata e che il virus si può trasmettere anche attraverso i voli aerei. Bassetti ha evidenziato la diffusione del virus e la possibilità di contagi in ambito aeroportuale, sottolineando la gravità della situazione.
Test Ebola negativo per i due cooperanti tornati dall'Uganda L'allarme di Matteo Bassetti sull'Ebola La spiegazione sulle modalità di contagio del virus dell'Ebola Test Ebola negativo per i due cooperanti tornati dall’Uganda La trasmissione Mattino Cinque ha fatto il punto della situazione dopo i test sull’Ebola condotti sui due cooperanti tornati dall’Uganda e attualmente ricoverati all’ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31 anni: la prima ha accusato sintomi più seri, inclusi problemi neurologici. L’ingresso dell’ospedale Sacco a Milano dove sono ricoverati i due cooperanti tornati dall’Uganda. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Ebola, negativi i test sui due cooperanti ricoverati a Milano
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Temi più discussi: Ebola a Milano, test negativo per i due pazienti con sintomi sospetti: di ritorno dall'Uganda hanno contratto un batterio comune. In Italia rischio basso; Ebola, test negativo per i due cooperanti. Bertolaso: positivi a Shigella; Ebola, nel Comasco test su due persone partite dall’Uganda: esito negativo; Hantavirus: 'Test negativo su turista inglese al Sacco di Milano'.
Mattino 5. . Ebola, test negativo sui due cooperanti tornati dall'Uganda #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity facebook
+++++++++NEGATIVO IL TEST DI EBOLA SUI DUE COOPERANTI RIENTRATI IN ITALIA++++++++ x.com
almeno hanno testato negativo per l'ebola… reddit
Ebola, negativi i test sui due pazienti valutati al SaccoIl Ministero della Salute comunica che i test Ebola effettuati al Sacco di Milano sui due soggetti rientrati dall’Uganda sono risultati negativi. doctor33.it
Test negativo sull'Ebola a Milano, ma Bassetti mette in guardia: Peggiore epidemia di sempre, virus in aereoBassetti ha lanciato l'allarme sulla peggiore epidemia di ebola di sempre dopo il test negativo a Milano sui due cooperanti tornati dall'Uganda. virgilio.it