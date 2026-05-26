Test negativo sull' Ebola a Milano ma Bassetti mette in guardia | Peggiore epidemia di sempre virus in aereo

Notizia in breve

A Milano è stato confermato un test negativo per Ebola. Tuttavia, il professor Matteo Bassetti ha avvertito che l'epidemia attuale è la più grave mai registrata e che il virus si può trasmettere anche attraverso i voli aerei. Bassetti ha evidenziato la diffusione del virus e la possibilità di contagi in ambito aeroportuale, sottolineando la gravità della situazione.