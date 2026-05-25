Due persone ricoverate all’ospedale Sacco di Milano dopo aver mostrato sintomi febbrili al rientro dall’Uganda sono state sottoposte a test per Ebola. Durante la giornata si era diffusa la preoccupazione per un possibile contagio. In serata, il ministero della Salute ha comunicato che i risultati sono negativi. Nessun caso di Ebola è stato confermato.

Per tutto il giorno si è temuto che si trattasse del pericoloso virus Ebola. Ma in serata, come comunicato dal ministero della Salute, il sospiro di sollievo: le due persone rientrate dall’Uganda con sintomi febbrili e ricoverate all’ospedale Sacco di Milano sono negative ai test. Stamane il dicastero aveva spiegato con una nota che erano in corso "attualmente in corso approfondimenti sanitari relativi ad alcuni soggetti rientrati nelle scorse ore dall’Uganda e sottoposti, a titolo precauzionale, a valutazione clinica specialistica presso strutture ospedaliere ad alta specializzazione”. Le due persone che presentavano febbre erano state trasferite all’ospedale Sacco di Milano, struttura specializzata nella gestione delle malattie infettive ad alto rischio e dotata di sistemi di massimo biocontenimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A Milano ricoverate due persone rientrate dall'Uganda per sospetto Ebola. In serata il sospiro di sollievo: "Test negativo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Monossido killer, famiglia di quattro persone sterminata in provincia di Lucca

Notizie e thread social correlati

Due persone ricoverate all'ospedale Sacco di Milano, sospetto Ebola ma è Shigella: erano rientrate con la febbre dall'UgandaDue persone ricoverate all'ospedale Sacco di Milano, che erano rientrate dall'Uganda con la febbre, sono state sottoposte a controlli per sospetto...

Ebola, due persone ricoverate all'ospedale Sacco di Milano: sono rientrate con la febbre dall'UgandaDue persone sono state ricoverate all'ospedale Sacco di Milano dopo aver contratto febbre durante un viaggio in Uganda.

Temi più discussi: Milano, due coniugi travolti sulle strisce pedonali: morto il marito; Milano, la sposa viene ricoverata e il matrimonio si celebra al pronto soccorso: le nozze di Ada e Aldo all'ospedale; Milano, investe ubriaco due sorelle: una muore sul colpo, l'altra è ricoverata in codice giallo; Travolge due anziane sulle strisce, ne uccide una e scappa: il pirata di via Carnia interrogato dal gip.

#Ebola: ricoverate a Milano due persone rientrate dall’ #Uganda. Potrebbe anche trattarsi di malaria x.com

Ebola, due casi sospetti ricoverati a Milano. Bertolaso: Niente allarmismiNon c'è alcun motivo per creare allarmismi. Conosciamo bene queste situazioni e il nostro sistema sanitario è preparato ad ... iltempo.it

Attivato il protocollo sanitario per due pazienti ricoverati al Sacco di Milano: sono a rischio EbolaÈ stato attivato il monitoraggio sanitario per due pazienti ricoverati all'ospedale Sacco di Milano ritenuti a rischio Ebola ... fanpage.it