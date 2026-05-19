Ebola da Congo e Uganda anche l’Italia si blinda Compagnie aeree allertate | Segnalate i sospetti

In Italia sono state adottate nuove misure di sicurezza per i viaggiatori provenienti da Congo, Uganda e da altri paesi colpiti dall’epidemia di Ebola. Le autorità hanno allertato le compagnie aeree di segnalare eventuali sospetti di infezione tra i passeggeri in arrivo. La prevenzione si concentra sull’identificazione precoce di sintomi sospetti e sulla gestione dei controlli sanitari ai punti di ingresso. La diffusione dell’epidemia in Africa ha portato a un aumento delle precauzioni a livello nazionale.

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