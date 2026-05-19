Ebola da Congo e Uganda anche l’Italia si blinda Compagnie aeree allertate | Segnalate i sospetti
In Italia sono state adottate nuove misure di sicurezza per i viaggiatori provenienti da Congo, Uganda e da altri paesi colpiti dall’epidemia di Ebola. Le autorità hanno allertato le compagnie aeree di segnalare eventuali sospetti di infezione tra i passeggeri in arrivo. La prevenzione si concentra sull’identificazione precoce di sintomi sospetti e sulla gestione dei controlli sanitari ai punti di ingresso. La diffusione dell’epidemia in Africa ha portato a un aumento delle precauzioni a livello nazionale.
Arriva la stretta anche in Italia sui possibili contagi da Ebola per chi arriva da Congo, Uganda e tutti i Paesi nei quali si sta diffondendo l’epidemia. Una circolare del ministero della Salute detta le regole da osservare: “In considerazione delle attuali incertezze riguardo alla grandezza e alla diffusione geografic dell’epidemia di malattia Ebola da virus Bundibugyo nella Repubblica democratica del Congo, con casi segnalati anche in Uganda, “della potenziale gravità dell’infezione e della mancanza di terapie o vaccini specifici approvati per il virus Bundibugyo, nel rispetto del principio di massima cautela, si ritiene necessario... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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