Medici senza frontiere ha segnalato un aumento dei casi di virus Bundibugyo in Congo, senza vaccini disponibili per questa variante. Il virus risulta più difficile da controllare rispetto all'Ebola, poiché manca un vaccino efficace. La diffusione nella provincia di Ituri si sta accelerando, con i contagi che aumentano rapidamente. La mancanza di immunizzazioni rende più complicato contenere l'epidemia e rallentare la trasmissione del virus.

? Punti chiave Perché il virus Bundibugyo è più difficile da fermare rispetto all'Ebola?. Come influisce la mancanza di vaccini sulla velocità del contagio in Ituri?. Quali misure sta adottando l'Italia per monitorare i viaggiatori dall'Africa?. Perché la chiusura delle frontiere ostacola l'intervento di Medici Senza Frontiere?.? In Breve Alan Gonzalez di MSF segnala carenza di test diagnostici nella provincia di Ituri.. Chiusura aeroporti e frontiere limita arrivo personale specializzato nella zona di Bunia.. Sovraccarico strutture sanitarie locali compromette accesso alle cure ordinarie per i cittadini.. Ministro Schillaci impone dichiarazione entro 24 ore per viaggiatori da Congo e Uganda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ebola in Congo: allarme MSF sul virus Bundibugyo senza vaccini

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Ebola Outbreak | MSF South Asia Exec Director Alarmed by Attacks on Healthcare Facilities

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