Ebola Bundibugyo MSF | il virus sfugge ai test standard e nessun vaccino per l'emergenza OMS

Un responsabile di Medici Senza Frontiere ha evidenziato le problematiche legate all'epidemia di Ebola Bundibugyo, sottolineando come il virus possa sfuggire ai test diagnostici standard. Ha inoltre specificato che attualmente non esistono vaccini o trattamenti specifici per questa forma di Ebola, e che le difficoltà nel riconoscere i casi contribuiscono a complicare la gestione dell’emergenza nelle aree colpite. La situazione richiede approfondimenti e interventi mirati per contenere la diffusione della malattia.

Il responsabile di Medici Senza Frontiere (MSF) per la risposta all’epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo e Uganda analizza le criticità della malattia da virus Bundibugyo, tra difficoltà nel diagnosticare i contagi e assenza di vaccini e trattamenti appropriati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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